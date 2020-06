[아시아경제 이현주 기자] 서울여자대학교는 한국해비타트와 업무 협약을 맺고 국내외 주거 환경 개선을 통한 삶의 질 향상을 위해 상호 협력하기로 했다고 24일 밝혔다. 이를 위해 국내외 자원봉사 프로그램의 활성화와 대학생 사회혁신교육 프로그램 개발 및 운영을 위한 협업 체계를 구축하기로 했다. 서울 노원구 서울여대 행정관 중회의실에서 전혜정 서울여대 총장(오른쪽에서 네번째)과 윤형주 해비타트 이사장(왼쪽에서 여섯번째)이 업무 협약을 체결하고 있다.

