은성수 금융위원장과 최기영 과학기술정보통신부 장관이 24일 서울 중구 신한은행 본점에서 열린 보이스피싱 예방 서비스 시연행사에서 관계자의 설명을 듣고 있다. /문호남 기자 munonam@

