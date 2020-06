신한은행, SKT와 손잡고 소상공인 특화 지원

[아시아경제 김효진 기자] 신한은행은 SK텔레콤과 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 등으로 어려움을 겪고 있는 소상공인을 지원하기 위한 업무협약을 체결했다고 24일 밝혔다.

이번 업무협약을 통해 신한은행과 SK텔레콤은 양사가 보유한 금융ㆍICT(정보통신기술) 서비스를 융합한 특화 상품 및 서비스를 개발해 소상공인을 지원할 예정이다.

양사는 8월 출시 예정인 신한은행 기업 전용 모바일앱과 SK텔레콤 소상공인 온라인 플랫폼인 '비즈잇'을 연동해 창업과 사업운영에 필요한 세무, 상권분석 정보, 소상공인에게 특화된 예ㆍ적금, 대출, 경영컨설팅 등 금융상품 및 서비스를 통합해 제공하기로 했다.

또한 금융ㆍICT 패키지 상품 및 서비스를 출시해 대출금리 우대, 인터넷ㆍIPTV 이용료 할인 혜택 등을 제공하고 신한은행 기업대출 신용평가 모형에 SK텔레콤이 보유한 비금융데이터를 결합해 신용평가에 활용 할 수 있도록 협력해 나가기로 했다.

신한은행의 대표적인 소상공인 지원 프로그램인 '성공두드림프로그램'과 SK텔레콤의 소상공인 교육프로그램을 연계해 소상공인 대상 경영컨설팅ㆍ교육을 확대하고 골목상권 활성화를 위해 보안, 주차사업 등도 함께 추진할 계획이다.

