北, 막말 대남비난 기사 돌연 삭제

김정은, 대남 군사행동 보류 지시

최악 맞은 남북관계 국면 숨고르기

대외선전매체를 통해 원색적인 대남 비난을 쏟아내던 북한이 돌연 관련 기사를 대거 삭제하는 등 특이한 동향을 보이고 있다. 김정은 북한 국무위원장이 대남 군사행동계획을 보류하겠다고 밝힌 가운데 그 배경에 관심이 쏠린다.

24일 '조선의오늘'과 '통일의 메아리', '메아리' 등 대외 선전매체 홈페이지를 확인한 결과 이날 새벽 보도된 대남비난 기사 13건이 반나절도 안 돼 모두 삭제됐다. 이들 매체는 전날까지만 해도 연일 대남 비난 기사를 실으며 적대 여론몰이에 주로 이용돼 왔다.

조선의오늘에서는 전 통일부 장관의 입을 빌어 남측 정부를 비판한 '뼈저리게 통감하게 될 것이다' 기사를 비롯해 총 6개의 기사가 자취를 감췄다. 통일의메아리도 남북관계의 파탄 책임을 남측으로 돌린 '과연 누구 때문인가' 등 2건, 메아리에서는 주민 반향 등을 포함한 4건이 삭제됐다.

통일부도 이날 오전 대변인 정례브리핑에서 해당 기사들이 삭제된 사실을 공식적으로 확인했다. 여상기 통일부 대변인은 "올렸던 기사가 삭제된 사실을 확인했다"면서 "그 의도나 배경에 대해서는 좀 더 시간을 갖고 분석해갈 것"이라고 말했다.

북한 전 주민이 보는 노동당 기관지 노동신문과 내각 기관지 민주조선도 이날 자에 전단 관련 비난 기사를 일절 싣지 않았다.

이 같은 기사 삭제 조치는 이날 오전 김정은 위원장이 노동당 중앙군사위원회 예비회의(6.23)에서 대남 군사행동 계획을 보류하기로 결정했다는 보도가 나온 후 이뤄졌다.

아울러 이날 북한이 강원도 철원군 평화전망대 인근 최전방 일부 지역에 재설치한 대남 확성기 방송 시설을 사흘 만에 다시 철거하고 있는 움직임도 확인됐다. 군 관계자는 이날 "북한이 강원도 철원군 평화전망대 인근 최전방 일부 지역에서 재설치한 대남 확성기 10여개를 철거하고 있다"고 밝혔다.

긴장 일변도의 국면에서 벗어나 북한이 남북관계 숨고르기에 들어간 것이 아니냐는 분석이 나온다.

양무진 북한대학원대 교수는 "군사적 행동이 무력충돌로 이어지면 자신들에게도 이로울 것이 없겠다는 판단"이라면서 "한미 군사훈련이 재개되면 자신들도 피곤해질 것을 우려한 것 같다"고 설명했다.

김동엽 경남대 극동문제연구소 교수도 "북한 스스로 숨고르기에 들어가고 긴장 수위를 조절하는 것은 내부적으로 속도를 조절하기 위함"이라면서 "경제 중심의 정면돌파전에 매진하고 있는 상황에서 과도하게 대외적으로 긴장을 고조시키고 위기국면으로 나아가는 것이 긍정적이지 않다고 생각했을 것"이라고 분석했다.

김동표 기자 letmein@asiae.co.kr