LG유플러스, 구미시·금오공대와 '5G 특화도시' 만든다

[아시아경제 구채은 기자] LG유플러스가 구미시, 금오공과대학교와 손잡고, ‘5G기술 기반의 스마트시티, 팩토리 인프라 구축을 위한 협력’에 나선다고 24일 밝혔다.

이번 협력은 구미시를 ‘5G 특화도시’로 변화시킨다는 취지다. 5G 등 ICT 기술을 바탕으로 제조혁신이 가능한 스마트팩토리를 확산해, 기업과 근로자들이 쾌적한 환경에서 근무할 수 있도록 도시 인프라를 개선해나갈 계획이다. 먼저 LG유플러스는 구미산단 전용의 5G 통신망을 구축할 예정이다. 구미산단 내 개별 또는 다수의 공장 통신망을 하나의 5G 전용망으로 연결, 일반 상용망 대비 강화된 통신 보안환경을 구축할 수 있다. 고품질의 5G 전용망을 바탕으로 공장 제조?생산 과정에도 ICT 기술을 접목할 계획이다. 설비?품질?공정 과정에서는 IoT(사물인터넷) 기술과 연동한 원격제어 등으로 생산성을 높일 수 있다. 물류 과정에서는 자율주행 로봇으로 효율을 향상시키는 것이 가능하다.

도시 인프라도 개선한다. 스마트드론, 지능형영상보안, 방범순찰 로봇 등 입주 기업 근로자의 안전과 보안을 위한 솔루션 도입을 검토한다. 이러한 협력 과제들을 통해 기존 구미산단내 상주 기업들의 생산?효율성을 개선하는 것은 물론, 향후 개선된 구미시 인프라의 경쟁력을 바탕으로 신규 기업 입주 또한 높아질 것으로 전망된다. 향후 3개 기관은 금오공대 산학협력관에 ‘LG유플러스 협력 센터’를 마련하고 전문 인력이 포함된 전담 TF를 구성하는 등 협력 방안을 구체화할 계획이다.

하현회 LG유플러스 부회장은 “LG유플러스의 우수한 5G 인프라와 스마트팩토리 관련 다양한 구축 사례를 토대로 구미산단의 효율과 보안?안전 등 도시 주변 인프라를 혁신할 것"이라며, “5G 기술로 구미시에 새로운 경제 활력을 불어넣는데 기여하겠다”고 말했다. 장세용 구미시장은 “앞으로 시민과 기업이 직접 눈으로 보고 체감할 수 있는 ‘5G 특화도시’ 구미를 세상에 보여주겠다”고 말했다. 이상철 금오공대 총장은 “5G 기술의 혁신과 발전을 이끌어 갈 우수한 인재를 양성할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

