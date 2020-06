이서진·아이유, 2020년 국세청 홍보대사

[아시아경제 이광호 기자]국세청은 지난 3월 3일 '제54회 납세자의 날'에 모범납세자로 선정돼 대통령 표창을 수상한 연예인 이서진, 이지은(아이유)을 국세청 홍보대사로 위촉했다고 24일 밝혔다.

이서진은 영화와 예능을 넘나들며 탄탄하고 폭 넓은 연기로 시청자의 사랑을 독차지하는 대한민국 대표 배우이며, 아이유는 배역에 대한 완벽한 몰입과 공감형 캐릭터로 다양한 역할을 소화해 내는 대중에게 신뢰받는 연기자이다.

두 사람은 세금을 성실하게 납부할 뿐만 아니라 자신의 일에 항상 최선을 다하고 사회공헌활동에도 적극 참여하는 모습이 국민의 성실납세와 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 조기 극복을 위한 세정지원에 최선을 다하는 국세청과 잘 어울려 홍보대사로 위촉했다.

이날 위촉식에서 김현준 국세청장은 "두 분이 바쁜 중에도 흔쾌히 수락해 주신 덕분에 오늘 홍보대사로 위촉하게 된 것을 매우 뜻 깊게 생각한다"며 "노래와 연기, 예능을 통해 국민에게 희망을 주고 있는 두 분이 성실납세 홍보에 힘써 주시면 자라나는 청소년의 세금에 대한 인식에도 좋은 영향을 미칠 것"이라고 언급했다.

이서진 홍보대사는 "저에게 주어진 납세의무를 성실하게 했을 뿐인데 모범납세자로 선정돼 표창도 받고, 국세청 홍보대사로 활동할 수 있어 영광"이라며 "앞으로도 세금을 성실하게 내는 것이 저와 모두를 위한 최소한의 기부라고 생각하고, 성실납세의 중요성을 알리는 국세청 홍보대사로서 최선을 다 하겠다"고 답했다.

이지은 홍보대사는 "성실납세에 대한 생각을 다시 한번 바로잡고, 국가와 국민을 위한 성실납부를 위해 2020년 국세청 홍보대사로서 성실히 활동하겠다"고 말했다.

앞으로 이들 두 홍보대사는 '국민이 공감하고 신뢰하는 세정실천'을 위한 국세청의 노력을 알리고, 성실납세문화 확산을 위해 포스터·공익광고 모델 등 다양한 홍보 활동에 참여할 예정이다.

