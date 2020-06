김인호 서울시의원 서울시의회 의장 후보 당선(종합)

김인호 의원, 23일 오후 4시부터 열린 8대 서울시의회 후반기 의장 후보 경선서 최웅식 의원 누르고 당선...부의장 후보는 김광수·김기덕 의원 당선...운영위원장 김정태 의원·원내대표 조상호 의원 선출

[아시아경제 박종일 기자] 김인호 서울시의원(더불어민주당 동대문구)이 오는 7월부터 시작되는 서울시의회 의장 후보로 선출됐다.

서울시의회 더불어민주당 소속 시의원들은 23일 오후 4시부터 민선 8기 서울시의회 후반기 의장 후보 선출을 위한 투표를 해 김인호 후보가 58표, 최웅식 후보가 43표, 무효 1표로 김인호 후보가 당선됐다.

김 의장 후보는 서울시의회 기획경제위원장과 부의장을 역임했다.

또 부의장 후보는 김광수· 김기덕 의원이 뽑혔다.

운영위원장 후보는 김정태 의원. 원내대표 후보는 조상호 의원이 선출됐다.

김인호 서울시의회 의장 후보는 제8대 서울시의회 전반기 의장 후보로 출마했으나 분루했으나 이번에 재도전해 의장후보로 선출됐다.

당초 서울시의장 후보로는 최웅식 후보가 유력한 것 아닌가하는 관측이 있었으나 뚜껑을 열어보니 김인호 후보가 당선되는 이변을 보였다.

이는 영등포구 출신 김정태 의원이 운영위원장에 내정된데 이어 최웅식 의원까지 의장 후보가 될 경우 "영등포구 출신 시의원 다 해먹는 것 아니냐"는 우려가 있었던 게 사실이다.

