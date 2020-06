[아시아경제 장세희 기자]인사혁신처가 조윤제 한국은행 금융통화위원이 보유하고 있는 주식이 직무관련성이 있다고 판단했다. 조 위원은 3000만원이 초과하는 주식에 대해 1개월 내에 매각해야 한다.

23일 한은에 따르면 인사혁신처 주식백지신탁위원회는 지난 22일 조 위원에게 보유 주식에 대해 직무관련성이 있다는 심사 결과를 통보했다.

조 위원은 금통위원으로 취임하기 전 8개 회사 주식을 가지고 있었다. 이후 직무 관련성이 있다는 판단에 따라 조 위원은 이 가운데 금융주 등 5개사 주식을 이미 매각했지만, 아직 비금융 중소기업 3개사 주식을 보유하고 있다.

한편 공직자윤리법에 따르면 재산공개대상자는 3000만원 초과 주식에 대해 1개월 안에 매각하거나, 주식백지신탁을 하고 등록기관에 신고하도록 하고 있다.

장세희 기자 jangsay@asiae.co.kr