김종인 “우리 실정에 맞는 ‘한국식 기본소득’ 만들 수도”

[아시아경제 임춘한 기자] 김종인 미래통합당 비상대책위원장은 23일 기본소득에 대해 "우리나라에서도 2016년 이래로 기본소득 논의가 시작됐지만 도입 가능성에 대해서는 아직 논란이 분분하다"며 “우리 실정에 맞는 ‘한국식 기본소득 제도’를 만들 수 있지 않겠느냐는 생각도 할 수 있다”고 밝혔다.

김 위원장은 이날 국회도서관 소회의실에서 열린 '사회안전망 4.0과 기본소득제' 온라인 정책토론회 축사에서 “앞으로 통합당이 기본소득을 어떤 형태에서 끌고갈 건가 방향을 제시해줬으면 감사하겠다”며 이같이 말했다. 이번 토론회는 사회안전망 4.0 포럼과 제주연구원이 주관하고 서정숙 통합당 의원이 주최했다.

김 위원장은 “최근에 경제협력개발기구(OECD)에서 발표한 바에 의하면 빈곤율이 대한민국이 세계에서 두 번째로 높다”며 "경제는 잘 성장했다고 하지만 사회 기반을 놓고 봤을 때 불평등이 심화된 나라"라고 지적했다.

김 위원장은 “제가 사회적 약자의 편에서 당을 끌고 가겠다고 말씀드렸다”며 “가장 중요한 게 사회안전망이 어느 정도 충실하게 갖춰졌느냐”라고 말했다.

