"철판 깔고 임명하는데 왜 감추나?" 진중권, 輿 청문회 비공개 추진 '비판'

[아시아경제 강주희 인턴기자] 진중권 전 동양대 교수가 22일 더불어민주당이 고위공직자 인사청문회 후보자들의 도덕성 검증 부문을 비공개로 하는 개정안을 발의한 것에 대해 "썩지 않은 사람 찾기가 여의치 않은 모양"이라고 비판했다.

진 전 교수는 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 "국민이 멀쩡히 다 지켜봐도 막무가내로 임명하는 판에, 굳이 숨기거나 감출 필요 있나?"라며 이같이 말했다.

이어 "조국, 윤미향 모두 그냥 얼굴에 철판 깔고 임명하지 않았나? 어차피 국민이 원하든 원하지 않든 임명할 거라면, 최소한 국민의 입장에서 그 자가 얼마나 썩었는지 정도는 알아야 하지 않나?"라고 지적했다.

진 전 교수는 "역사는 반복된다"며 "2013년에는 새누리당에서 이를(비공개 청문회) 도입하려고 했는데, 민주당의 반대로 좌초했다. 이번엔 민주당에서 이를 도입하려 한다"고 꼬집었다.

진 전 교수는 그러면서 2013년 당시 민주당 의원들이 새누리당의 인사청문회 비공개 추진을 비판했던 말들을 나열했다.

당시 박기춘 민주통합당 원내대표는 "청문회가 비공개로 진행되면 위장전입, 부동산 투기, 병역비리, 세금탈루 문제 등을 어떻게 검증하겠는가"라고 말했다.

윤관석 원내대변인은 "제대로 된 사전검증 없이 후보를 덜컥 추천했다 낙마 또는 자진사퇴하자 제도개선을 언급하는 것은 그 진정성을 의심받을 수밖에 없다"고 했고, 박용진 대변인은 "부적격자들을 국가 중요직책에 천거한 자신들의 책임은 망각하고 엉뚱한 청문회 제도 탓으로 돌리는 것은 국민이 용납하지 않을 것"이라고 말한 바 있다.

진 전 교수는 "2013년에 타당했던 얘기는 물론 지금도 타당하다. 코미디를 한다"고 비꼬았다.

이어 "인사청문회, 박근혜가 제안하고 노무현 대통령이 받은 것으로 기억한다"라면서 "노무현 대통령이 '도입하면 나중에 자기들이 더 힘들 것'이라고 했는데, 요즘은 부패의 척도도 뒤집혀 외려 민주당 쪽에서 더 힘들어하는 것 같다"라고 덧붙였다.

강주희 인턴기자 kjh818@asiae.co.kr