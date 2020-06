'동상이몽2' 장신영-강경준 "첫째 아들 사춘기…방에서 세네 번 나와"

[아시아경제 김연주 인턴기자] '동상이몽' 배우 장신영-강경준 부부가 첫째 아들 정안이 사춘기를 겪고 있다고 밝혔다.

22일 오후 방송된 SBS 예능 프로그램 '동상이몽2-너는 내 운명'에는 홈커밍 특집으로 꾸며져 최근 둘째를 출산한 장신영-강경준 부부가 출연했다.

이날 방송에서 큰아들 정안이가 이전과 달리 과묵한 모습을 보여 놀라움을 자아냈다. 이를 본 패널들은 "사춘기가 온 것 같다"고 입을 모았다.

강경준은 밥을 안 먹는 큰아들 정안이를 보며 "안 먹으니까 너무 속상하다"라고 말했고, 이에 정안이는 먹을 것을 챙겨 자신의 방으로 들어갔다.

장신영은 "정안이는 스스로 커가는 변화가 생긴 것 같다. 사춘기가 오면서, 혼자만의 시간을 많이 즐긴다"며 "아쉽고 섭섭하다"고 말했다.

이어 강경준은 "종일 같이 있으면, 세네 번 정도 (방에서) 나온다"고 말했다.

이날 장신영은 두 아이의 식사 준비를 위해 종일 주방에만 있었다. 이에 강경준은 둘째 정우와 놀아주며 장신영의 짐을 덜어주려고 노력하는 모습을 보였다.

장신영은 강경준에게 "정우 태어날 때 기억나냐"고 물었고, 강경준은 "내가 탯줄을 잘랐으니 기억이 난다. 신생아 때는 진짜 못생겼었다"라고 말해 웃음을 자아냈다.

이어 장신영은 "오빠는 똑같냐. 정우를 낳기 전과 후가 똑같냐. 나를 똑같이 사랑하냐"라고 했고, 강경준은 "사랑하지. 더 많이 사랑해줘. 달라진 거 같냐"고 답했다.

이에 장신영은 "아이를 낳고 너무 많은 게 변했다. 밥도 이렇게 따로 먹지 않냐"며 "같이 차렸는데 결국 혼자 먹고 있다. 나랑 이야기해줄 사람이 없다"고 육아 고충을 토로했다.

그러면서 "정안이랑 이야기하려고 하면 '나가', '아니', '몰라'만 한다. 누군가와 이야기를 하고 싶은데 그게 없다"며 "밥 먹을 때만이라도 오빠와 이야기를 하고 싶은데 안 된다. 나 관심받고 싶나보다"라고 속상함을 표현했다.

김연주 인턴기자 yeonju1853@asiae.co.kr