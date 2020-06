[e공시 눈에 띄네] 코스피-22일

<장 마감 후 주요 공시>

◆ 현대건설=유리치건설의 3490억원 규모 채무 조건부 인수 결정

◆ 롯데케미칼= 롯데정밀화학 이 가진 687억원 상당의 한덕화학 보유지분 전량(22만5000주) 장외취득 결정

◆ 한진중공업=포항 학산1구역 주택재건축정비사업 시공자 선정

◆ 우진아이엔에스= POSCO 로부터 368억원 규모 서울 여의도 파크원 빌딩 건축설비공사 1공구 수주

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr