볼턴 "평창 올림픽 이후에도 트럼프, 北 선제공격 공감"

"文 , 국내 정치를 위해 김여정 방문 자신의 성공으로 강조"

[아시아경제 이현주 기자] 2018년 평창동계올림픽이 끝난 이후에도 도널드 트럼프 미국 대통령은 북한에 대한 선제타격론에 공감을 표시했던 것으로 전해졌다.

존 볼턴 전 백악관 국가안보회의(NSC) 보좌관 은 23일(현지시간) 출간되는 회고록 '그 일이 일어난 방'에서 제1차 북미정상회담 일정이 확정되기 전인 2018년 3월 초 상황을 자세히 소개했다. 평창동계올림픽이 막 끝난 직후였다.

볼턴 전 보좌관은 평창동계올림픽에 대해 부정적인 평가를 했다. 그는 책에서 "문재인 대통령은 국내 정치를 위해 김정은 국무위원장의 여동생의 김여정의 방문을 자신의 성공으로 강조했다"며 비판적인 시각을 드러냈다. 이어 북한 대표팀의 참가 비용을 한국 정부가 부담한 것도 올림픽 정신과는 상관이 없는 통탄할 만한 패턴일 뿐이라고 지적했다. 또 "한국의 좌파는 북한을 잘해주면 한반도에 평화가 온다는 햇볕정책을 숭앙하지만 사실은 북한 독재정권에 보조금을 주는 것뿐"이라고도 했다.

평창올림픽이 끝난 뒤 정의용 청와대 국가안보실장이 문 대통령의 특사로 평양을 방문하면서 북핵 위기의 평화적 해결 기대가 확산됐지만 볼턴은 선제타격론을 고수했다고 전했다. 또 2018년 3월 볼턴은 트럼프 대통령의 집무실에서 존 켈리 당시 백악관 비서실장 등 3인이 만났으며 이 자리에서 "김정은이 지금 원하는 것은 핵탄두를 운반할 수 있는 미사일 개발을 완료할 시간 벌기"라며 "지금이야말로 김정은이 무력을 가장 두려워할 때"라고 주장했다.

선제타격론에 대해 트럼프 대통령도 경제 제재만으로는 북한 비핵화라는 목표를 달성 할 수 없다고 공감을 표시했다고 책은 전한다. 다만 볼턴 전 보좌관은 트럼프 대통령이 자신의 주장을 완전히 이해했는지 확신할 수 없었다면서 북한이 시리아에 화학무기를 팔고 있다는 사실을 상기시켰다는 사실도 공개했다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr