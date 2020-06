北, 대남 확성기 재설치…정부, 맞대응 설치할 듯(종합)

북한 비무장지대 곳곳서 확성기 설치 정황

2018년 판문점선언으로 철거 후 2년만

군 당국, 맞대응 차원 대북 확성기 복구 유력

북한이 2018년 4·27 판문점 선언 합의에 따라 철거했던 대남 확성기를 비무장지대(DMZ) 곳곳에서 다시 설치하고 있는 것으로 22일 전해졌다. 앞서 북한은 남북관계의 파탄을 선언하며 대남사업을 '대적사업'으로 전환한다고 밝힌 바 있으며, 관련 조치들이 신속하게 이뤄지고 있는 것으로 풀이된다.

군 당국은 이날 북한이 접경지역 일대에서 대남 확성기 방송 시설을 재설치하는 동향을 포착하고 이를 예의주시하고 있는 것으로 알려졌다.

북한은 2018년 5월 1일 최전방 지역 40여 곳에 설치한 대남 확성기를 철거했다. 남측도 최전방 40여 곳에 설치한 고정식·이동식 확성기 방송 시설을 같은 달 4일 철거한 바 있다.

확성기 방송 시설 철거는 문재인 대통령과 김정은 북한 국무위원장이 서명한 역사적인 판문점 선언의 첫 이행사례로 꼽힌다.

남북 정상은 2018년 판문점 선언 2조 1항에서 "군사분계선 일대에서 확성기 방송과 전단살포를 비롯한 모든 적대행위들을 중지하고 그 수단을 철폐한다"고 합의한 바 있다.

그러나 철거 2년여 만에 재설치 작업이 이뤄지면서 앞으로 DMZ 일대에서는 확성기 방송을 통한 대남 비방과 선전 활동이 시작될 것으로 예상된다.

군 당국도 북한군이 확성기 시설을 설치함에 따라 대응 차원에서 기존 철거했던 시설을 복구할 것으로 알려졌다.

확성기 방송은 '북한이 가장 아파하는 심리전 수단'으로 꼽힌다. 출력을 최대로 높이면 야간에 약 24km, 주간에는 10여km 떨어진 곳에서도 방송 내용이 들린다. 출력을 최대로 높이면 군사분계선(MDL) 인근 북한군 부대에서 밤낮으로 들을 수 있다고 군 관계자는 전했다.

남측은 기존 고정식 확성기보다 10km 이상 더 먼 거리까지 음향을 보낼 수 있는 신형 이동식 확성기 차량도 보유하고 있다.

대북 확성기 방송은 1963년 시작돼 남북관계 부침에 따라 중단과 재개를 반복했다.

노무현 정부 시절인 2004년 남북 장성급 군사회담 합의로 대북 확성기 방송이 중단되고 시설도 철거됐으나, 이명박 정부 시절인 2010년 천안함 피격사건에 대한 대응조치로 재설치됐다.

박근혜 정부 시절인 2016년 1월 북한의 4차 핵실험에 대한 대응조치로 대북 확성기 방송을 재재개한 바 있다.

한편 최근 대남 비난 공세를 총괄하고 있는 김여정 북한 노동당 제1부부장은 지난 4일 담화에서 △남북공동연락사무소 폐쇄 △개성공업지구 완전철거 △남북군사합의 파기 등을 시사한 바 있으며, 북한은 이와 관련한 사업들에 더욱 속도를 낼 것으로 예상된다.

북한은 지난 5일 통일전선부 담화에서 김 제1부부장의 담화 내용을 집행하기 위한 "검토사업에 착수한다"고 언급했고, 불과 사흘 만에 남북 간 연락채널을 전면 차단했다. 이어 연락사무소 폐쇄를 암시한 13일 담화 이후 역시 사흘 만에 연락사무소를 폭파해버린 바 있다.

16일에는 인민군 총참모부가 △금강산 및 개성공업지구 군 투입 △비무장 지대 GP 경비병력 복귀 △전투근무체계 격상 △대남 삐라 살포 등 4가지 행동계획을 공개하기도 했다.

북한 전체가 김 제1부부장의 지시를 일사불란하게 이행하는 모습을 보이면서 김 제1부부장의 위상을 높이고 내부를 더욱 결속하는 방향으로 나아갈 것으로 예상된다.

김동표 기자 letmein@asiae.co.kr