정 총리 "전세계가 韓 행보 주목…4차 산업혁명 앞당기는 기회 활용"

"한국판 뉴딜 통해 대대적인 디지털 전환 추진"

[아시아경제 이광호 기자]정세균 국무총리는 22일 "K-방역으로 세계가 대한민국의 다음 행보를 주목하고 있다"며 "우리는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 위기를 4차 산업혁명을 앞당기는 기회로 활용하는 리더십으로 화답할 것"이라고 말했다.

정 총리는 이날 정부서울청사에서 열린 '제12차 정보통신전략위원회'를 주재하고 이같이 밝혔다. 정 총리가 위원장을 맡고 있는 정보통신전략위원회는 '정보통신 진흥·융합 활성화 등에 관한 특별법'에 근거한 정보통신분야 주요 정책 의결기구다.

정 총리는 "이제 디지털 대한민국은 또 한 번의 도약을 눈앞에 두고 있다"며 "그간 정부는 데이터, 5G, 인공지능 등 4차 산업혁명의 기초를 닦아온데 이어, 한국판 뉴딜을 통해 우리 경제·사회의 대대적인 디지털 전환을 추진하고자 한다"고 강조했다. 그러면서 '혁신', '포용', '안전'이라는 디지털 전환의 주요 과제들을 언급했다.

정 총리는 디지털 미디어 생태계를 혁신하는 것과 관련해 "우리의 디지털 미디어 플랫폼이 세계적으로 뻗어나갈 수 있도록 규제 환경을 개선하고 투자를 늘려 가겠다"며 "누구나 아이디어만 있으면 손쉽게 미디어 콘텐츠를 만들고, 사업화할 수 있는 환경을 만들어 가야겠다"고 말했다.

디지털 포용을 실현하는 것에 대해선 "사회가 디지털화 될수록 이를 활용하기 어려운 고령층이나 취약계층의 디지털 격차에 대한 우려도 커지고 있다"고 지적했다.

이어 "세종대왕이 문맹으로부터 백성을 구하기 위해 훈민정음을 창제하는 혁신에 그치지 않고, 쉬운 교재를 만들어 보급하고 교육하는데 힘쓴 사례가 있다"며 "우리도 디지털 격차를 극복하기 위해서는 쉽게 쓸 수 있는 기술 혁신, 망·기기 보급, 눈높이 교육의 삼박자를 맞춰 가야 한다"고 당부했다.

정 총리는 또 "디지털 환경을 더욱 안전하게 하겠다"며 "재택근무, 화상회의, 전자상거래 등 비대면 서비스의 이용이 증가하면서 정보보호가 비대면 산업 경쟁력의 핵심으로 부상하고 있다"고 설명했다.

아울러 "차세대 보안 기술개발 투자와 함께 정보보호 클러스터 조성 등 경쟁력 있는 생태계를 조성해 신뢰에 기반한 디지털 사회로의 전환을 이뤄가겠다"고 덧붙였다.

이광호 기자 kwang@asiae.co.kr