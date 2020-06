스마트공장 도입 中企 10곳 중 9 “빅데이터 분석 도입 필요”

[아시아경제 문혜원 기자] 스마트공장을 도입한 국내 중소기업 10곳 중 9곳은 빅데이터를 도입할 필요가 있다고 했다.

중소기업중앙회는 빅데이터 기반 중소제조업 혁신 관련 정책 개발을 위해 지난 1일부터 4일까지 전국 259개의 상생형 스마트공장 구축기업을 대상으로 실시한 ‘스마트공장 제조 데이터 활용 실태 및 분석 수요 조사’ 결과를 22일 발표했다.

조사결과 스마트공장 내 제조 데이터 수집 비중은 ▲각종 센서 장비·시스템을 통한 자동 수집 43.3% ▲바코드, PDA, 터치스크린 등 데이터 직접 입력 39.1% ▲업무 일지·엑셀 등 수기 작성 17.3% ▲기타 0.4%로 절반에 가까운 데이터가 자동으로 수집되고 있는 것으로 나타났다. 중기중앙회는 중소제조 기업이 빅데이터 활용의 기반을 갖춰 가고 있는 것으로 보인다고 분석했다.

제조 데이터는 실시간 모니터링(69.5%), 수요예측·불량 등 원인분석(42.9%), 고객사가 요구하는 공정 품질 분석 자료(34.7%) 등에 활용되고 있다고 응답해 스마트공장의 데이터가 단순히 쌓아두기만 하는 수준을 넘어 다양한 제조공정에 활용되고 있는 것으로 분석된다.

특히 이러한 제조 데이터의 활용 제고를 위해 응답 중소기업의 88.8%는 스마트공장 고도화를 위한 빅데이터 분석 도입이 필요하다고 응답했다. 이를 통해 ▲불량률 감소 66.5% ▲원가 절감 62.2% ▲생산량 증대 50.0% ▲수요예측 32.6% 등을 기대한다는 것이다.

서승원 중기중앙회 상근부회장은 “최근 정부가 추진하는 한국판 ‘뉴딜’의 핵심 전략인 리쇼어링의 요체가 바로 빅데이터에 기반한 스마트공장의 고도화”라며 “스마트공장을 구축한 기업의 88.8%가 제조 데이터를 실제 활용하면서 이미 필요성을 인식하고 있다는데 이번 조사가 시사하는 바가 크다”고 말했다.

