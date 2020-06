현대차증권, 해외주식 거래서비스 시작…기념 이벤트 진행

[아시아경제 금보령 기자] 현대차증권 현대차증권 001500 | 코스피 증권정보 현재가 8,710 전일대비 90 등락률 -1.02% 거래량 24,463 전일가 8,800 2020.06.22 10:40 장중(20분지연) close 이 해외주식 거래서비스를 시작하면서 오픈 이벤트를 진행한다.

현대차증권은 해외주식 거래서비스를 오픈한다고 22일 밝혔다. 이날부터 8월31일까지 이를 기념하는 '해외주식 매매 및 소셜네트워크서비스(SNS) 이벤트'를 진행한다.

해외주식 거래서비스는 다양한 투자 대상을 찾는 고객들을 위해 개발됐다. 현대차증권 홈트레이딩서비스(HTS) 'The H-Solution', 모바일트레이딩서비스(MTS) 'The H Mobile' 등을 통해 해외 상장 주식을 고객이 직접 매매할 수 있다.

이벤트 기간 해외주식을 매매하는 고객들 가운데 추첨을 통해 아이맥, 아이패드 프로 등의 경품을 증정한다. 선착순 250명에게는 모바일 상품권을 제공한다.

SNS 이벤트는 현대차증권 공식 페이스북과 공식 인스타그램에서 진행된다. 해외주식 퀴즈 이벤트 정답자 가운데 추첨을 통해 200명에게 커피 기프티콘을 증정한다.

한 석 현대차증권 리테일사업본부장은 "향후 거래 가능한 국가 및 해외 금융상품을 지속적으로 확대할 계획"이라고 말했다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr