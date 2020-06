LG생활건강 숨37°, 3스텝 마스크 2종 출시

[아시아경제 조유진 기자] LG생활건강 LG생활건강 051900 | 코스피 증권정보 현재가 1,272,000 전일대비 15,000 등락률 -1.17% 거래량 3,629 전일가 1,287,000 2020.06.22 09:33 장중(20분지연) close (대표 차석용)은 자연?발효 뷰티 브랜드 숨37°에서 한 장의 마스크에 세 가지 핵심 제품을 담은 ‘시크릿 에센스 마스크 3 스텝’과 ‘워터풀 타임리스 워터 젤 마스크 3 스텝’ 2종의 마스크를 출시했다.

시크릿 에센스 마스크 3 스텝은 최근 리뉴얼된 3세대 시크릿 에센스가 담긴 마스크와 매일 손상되는 피부 결과 광을 함께 케어하는 시크릿 에센스 더블 컨센트레이트, 피부 방어력을 강화해 탄탄한 피부로 가꿔주는 시크릿 크림까지 3단계의 스킨케어로 구성됐다.

천연 유래 시트를 사용해 실크 같은 느낌으로 피부에 더욱 편안하게 밀착된다. 예민하고 얇은 눈가 피부를 도톰하게 덮는 아이 케어 패치와 볼과 턱을 효과적으로 케어하는 입체적인 디자인을 적용해 특별함을 더했다.

워터-풀 타임리스 워터 젤 마스크 3 스텝은 수분길을 케어해주는 이화곡발효와 아쿠아펌TM 성분을 듬뿍 함유, 강력한 수분광채 효과를 선사한다.

강력한 수분 공급으로 피부에 윤택함을 선사하는 워터-풀 인텐스 인리치드 앰풀과 더위에 지친 피부를 진정시키고, 수분을 공급하는 워터-풀 타임리프 워터 젤 크림 3가지 제품을 경험할 수 있다. 일상에서뿐만 아니라 여행지에서도 간편하게 수분 광채 피부를 완성해준다.

한편 이 제품은 숨 모델의 모습을 패키지에 담아 특별함을 더했다. 워터-풀 마스크엔 숨의 모델 전지현의 맑고 청아한 모습을, 시크릿 에센스엔 부드럽고 따뜻한 느낌의 이종석의 모습을 담아 눈길을 끈다.

숨 마케팅 담당자는 “매일 착용하는 마스크, 점점 더워지는 날씨, 탁하고 습한 공기로 인해 피부는 각종 트러블이 생기기 쉽다”며 “힘들고 지치기 쉬운 피부 체력을 단 한 장의 마스크에 담긴 3단계 스킨케어로 간편하면서도 완벽하게 살려줄 것이다”고 밝혔다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr