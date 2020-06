연세의료원, 전세계 코로나19 의료진에 비대면 교육

[아시아경제 조현의 기자] 연세의료원은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 팬데믹 상황으로 어려움을 겪고 있는 100여 개국의 의료인력을 대상으로 비대면 교육을 제공한다고 22일 밝혔다.

연세의료원 국제개발센터는 지난 19일부터 코이카(KOICA)와 개발도상국의 코로나19 대응과 의료진 역량 강화를 위해 동영상 교육자료 개발과 비대면 방식 전문가 컨설팅을 진행한다.

교육은 외교부·코이카가 진단키트, 마스크 등 방역물품을 지원한 100여 개국의 의료인력을 대상으로 진행된다. 교육 내용은 ▲개인 보호구 착용, ▲감염관리, ▲응급실 안전관리, ▲검체채취 및 이송, ▲코로나19 진단검사, ▲코로나19의 임상적 특징과 치료 등이다.

교육 영상은 코로나19 정보 허브와 유튜브 채널 ‘KOICA-YONSEI: COVID-19 Program’, 페이스북 페이지 ‘KOICA-Yonsei: Covid-19 Program’에서 제공될 예정이다. 영상 지원 언어는 영어, 불어, 스페인어, 아랍어다.

연세의료원 국제개발센터는 SNS 채널을 통해 문의사항에 대한 전문가 답변을 제공하고 상황에 따라 감염병 분야 컨설팅도 진행할 계획이다.

김문규 연세의료원 국제개발센터 소장은 “코로나19와 관련된 자료가 많아졌지만 개발도상국의 상황에 맞춘 자료는 아직 많이 부족하다”며 “코이카와 협력해 원조를 받고 있는 국가와 긴밀히 소통하도록 연락체계를 갖출 것”이라고 했다.

조현의 기자 honey@asiae.co.kr