볼턴 회고록, 북미정상회담 당시 소외된 日 일화도 소개

[아시아경제 권재희 기자] 존 볼턴 전 백악관 국가안보회의(NSC) 보좌관이 출간을 앞둔 회고록 '그 일이 일어난 방 : 백악관 회고록'에 싱가포르 북미정상회담을 앞두고 이뤄진 일본의 대미 외교전이 일부 소개됐다.

볼턴 전 보좌관은 2018년 5월4일 정의용 청와대 국가안보실장과 야치 쇼타로 장시 일본 국가안보국장을 각각 만난 바 있다. 정 실장은 4·27 남북정상회담 논의를 미국과 공유하고 북미정상회담을 조율하기 위해 볼턴 전 보좌관을 만난 것으로 알려졌다.

볼턴 전 보좌관의 회고록에 따르면 그는 정 실장을 만난 뒤 같은 날 야치 전 국장을 만났으며, 당시 일본이 전체적인 과정을 얼마나 긴밀하게 따라가고 있는지 보여줬다고 쓰여있다.

회고록에는 "야치는 서울에서 나오는 행복감에 맞서고 싶어했고 우리가 북한의 전통적인 '행동 대 행동' 접근에 속아서는 안 된다고 강조했다"고 표현돼있다.

야치 전 국장은 북미정상회담을 앞두고 북한 핵무기에 국한하지 않고 북한의 대량살상무기(WMD)로 범위를 확장해 요구조건을 높여야 한다고 미국을 설득했다. 강경파인 볼턴 전 보좌관이 이를 배려해 당시 백악관 보도자료에는 북한 WMD의 완전하고 영구적인 폐기라는 공동목표를 재확인 했다는 내용이 포함된 바 있다.

2018년 4·27 남북정상회담을 기점으로 북미정상회담 등 남북미간 평화외교가 숨 가쁘게 진행될 당시 일본은 이 과정에서 전체적으로 소외된 상황이었다.

회고록에는 문재인 대통령이 트럼프 대통령을 노벨평화상에 추천하겠다고 말했다는 대목도 나오는데 어떤 맥락에서 나온 것인지는 자세한 설명이 없다.

청와대는 지난해 2월 브리핑에서 "문 대통령은 트럼프 대통령이 노벨평화상을 받을 자격이 충분하다고 생각한다"면서도 "문 대통령이 직접 추천하지는 않은 것으로 안다"고 밝힌 바 있다.

