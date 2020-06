서울시내 '노인 보행사고 다발지역' 10곳 개선사업 추진

지난해 '영등포시장 교차로' 등 6곳 개선 후 사고 46%↓

제한속도 낮추고 고원식 횡단보도·보행섬 등 교통체계 정비

[아시아경제 조인경 기자] 서울시가 노인 보행사고가 자주 발생하는 서울시내 주요 도로의 제한속도를 낮추고, 과속단속카메라와 '고원식 횡단보도' 설치, 미끄럼 방지 포장 등 대대적인 보행환경 개선에 나선다고 21일 밝혔다.

도로교통공단 통계에 따르면, 최근 3년 간 서울 지역의 65세 이상 노인 보행사고 사망자는 2017년 102명, 2018년 97명, 2019년 72명으로 매년 감소하고 있다. 하지만 지난해 서울시 전체 보행사망자 144명 중 절반인 72명이 노인일 정도로 노인 보행사고에 대한 특별개선이 필요한 실정이다.

이에 따라 시가 지난해 동대문구 청량리 경동시장로와 영등포구 영등포시장교차로, 성북구 돈암제일시장 앞 동소문로' 등 노인 보행사고 다발지역 6곳의 보행환경을 개선한 결과, 사업 시행 전인 작년 1~5월에는 총 13건의 노인 보행사고가 발생했으나 사업 시행 이후 올해 같은 기간에는 노인 보행사고가 7건에 그쳤다.

올해는 지하철역, 지역상권이 근접해 노인 보행인구가 집중된 곳 가운데 최근 3년 간 노인 보행사고가 5건 이상 발생한 지점 10곳을 대상으로 어르신들이 안전하게 보행할 수 있는 환경을 조성할 계획이다.

일례로 동대문구 신이문역의 경우 지하철역 북측 도로의 제한속도를 시속 50㎞에서 30㎞로 낮추고 무단횡단이 많은 지점에 차량감속 유도를 위해 차도보다 높이가 있는 '고원식 횡단보도'를 설치하기로 했다. 특히 횡단보도 이용거리가 30m로 매우 길어 사고가 우려되는 만큼 횡단보도를 건너는 도중에 어르신들이 쉴 수 있도록 보행섬을 조성할 계획이다. 신이문역 서측에서 신이문역으로 진입하는 구간에는 과속단속카메라를 설치하고 복잡한 차로는 녹지로 분리하며, 인근 보행자를 가리는 도로변 거주자우선주차구역도 이달 안에 폐지한다.

성북구 정릉우체국 앞 보국문로는 차량 제한속도를 현재 시속 50㎞에서 40㎞로 낮추고, 정릉입구교차로에 과속단속카메라 설치와 함께 횡단보도 앞 과속방지턱과 미끄럼방지 포장으로 감속 운행을 유도할 계획이다. 횡단보도가 부족했던 정릉우체국 앞 교차로는 신호 횡단보도를 1개 더 추가해 안전 보행을 돕고, 정릉우체국을 끼고 주택가로 진입하는 급경사 이면도로에는 과속방지턱과 미끄럼방지포장을 설치한다.

이밖에 용산구 순천향대학병원 앞 대사관로, 금천구 시흥대로 시흥사거리, 서대문구 홍은사거리와 사랑나눔복지센터 앞, 동대문구 청량리교차로와 장안2동주민센터 앞 사가정로, 구로구 오류동역 앞 서해안로, 성북구 한성대입구역 등도 보행환경 개선과 함께 위험지역 안전장치 등이 도입된다.

시는 교통안전전문기관에 의뢰해 이들 사업지에 대한 진단을 거쳐 기본설계를 완료했으며 서울지방경찰청과의 협의를 거쳐 이달 중 규제심의를 마친 뒤 오는 10월까지 공사를 완료할 계획이다.

황보연 서울시 도시교통실장은 "서울은 노인인구 비중이 높은 고령사회로 접어든 만큼 어르신들을 위한 안전한 보행환경을 조속히 조성하도록 하겠다"고 전했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr