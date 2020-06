"이제는 신한류"…문체부 장관, K팝 연예기획사·협회 간담회

[아시아경제 김흥순 기자] 박양우 문화체육관광부 장관은 19일 서울 중구 콘텐츠코리아랩(CKL)에서 K팝 연예기획 업계와 협회 관계자들을 만나 애로사항을 들었다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산으로 국내외 K팝 공연이 취소되거나 연기되면서 겪는 어려움을 듣고, 새로운 환경에 대응해 한류를 더욱 발전시킬 수 있는 방안 등을 논의하기 위해 마련된 자리다.

박 장관은 최근 한국 음악 산업이 크게 성장하고 K팝이 국경을 넘어 세계적으로 열성 팬층을 형성해 한류의 부흥에 크게 기여한 점을 높이 평가하며 업계 관계자들의 노고에 대해 감사의 뜻을 표했다. 또 코로나19로 연예기획사들이 어려운 상황에도 불구하고 SM 엔터테인먼트의 '비욘드 라이브'와 빅히트 엔터테인먼트의 '방방콘' 등 독창적인 온라인 K팝 공연을 선보이며 다시 한번 한국의 자긍심을 높이고 있다고 평가했다.

박 장관은 "우리나라의 코로나19 대응 사례가 새로운 국제적 표준이 되는 등 최근 한국에 대한 세계인들의 관심이 전반적으로 높아진 상황"이라며 "앞으로 K팝 산업이 한류의 확산과 융합을 의미하는 신한류를 창출하고, 한국을 대표하는 문화산업 콘텐츠로 더욱 발전할 수 있도록 정책적 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr