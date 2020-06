소방당국, 대응 1단계 발령

[아시아경제 김봉주 인턴기자] 19일 오전 11시53분께 전라북도 전주시 덕진구 팔복동 전주종합폐차장에서 화재가 발생했다.

소방당국은 폐차장 남아있던 차량과 휘발유, 폐타이어 등이 불에 타고 있어 진화가 어려운 상황이라고 밝혔다.

차량들이 지속해서 불에 타면서 곳곳에서 크고 작은 폭발이 발생 중인 것으로 전해졌다.

당국은 불길이 커지자 관할 소방서 인력 전체가 출동하는 경보령인 '대응 1단계'를 발령하고 인력 40명과 장비 13대를 투입해 진화작업을 벌이고 있다.

현재까지 인명피해는 없는 것으로 알려졌다.

