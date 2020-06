서울 구청장 부동산 부자라고?...유덕열 동대문구청장 집 2채 해명

한 채는 제천시 고암동 소재의 주택으로 2001년 5000만원에 구입한 것으로 이 주택은 배우자인 정승교가 세명대 간호학과 교수로 재직 중이어 전세로 살고 있다가 이사 등 어려움 있어 매입, 현재 거주...동대문구 소재 청솔우성아파트는 2014년 10월 4억2900만원에 구입 가족 거주용이며 2019년 말 기준 국토교통부 실거래가 6억원 해명

[아시아경제 박종일 기자] 유덕열 동대문구청장이 19일 경실련이 전날 '구청장은 부동산 부자'라고 발표한 내용은 많은 오해의 소지가 있다고 해명했다.

유 구청장은 "저는 아파트를 2채 소유하고 있다"고 말했다.

그러면서 한 채는 제천시 고암동 소재 주택으로 2001년 5000만원에 구입한 것으로 이 주택은 배우자인 정승교가 세명대 간호학과 교수로 재직 중이어 전세로 살고 있다가 이사 등 어려움이 있어 매입하게 된 것이라고 해명했다.

또 현재도 월요일부터 목요일까지는 정 교수가 실제 거주를 하고 있다는 것이다.

또 다른 동대문구 소재 청솔우성아파트는 2014년10월 4억2900만원에 구입, 가족 거주용이며 2019년 말 기준 국토교통부 실거래가는 6억원이라고 설명했다.

▣ 유덕열 동대문구청장 부동산 보유 현황

?아파트 1 : 동대문구 답십리동 소재 청솔우성아파트

- 소유자 : 부부 공동명의

- 면적 : 114.76㎡

- 구입시기 : 2014. 7. 22

- 구입가격 : 4억2천9백만원

- 국토부 실거래가 : 6억원(2019.12.31. 기준)

- 구입목적 : 가족 거주용

※ 2000년 준공 당시부터 같은 아파트에서 전세로 거주하다 2014년도 구입

?아파트 2 : 충북 제천시 소재 금용아파트

- 소유자 : 배우자 명의

- 면적 : 59.91㎡

- 구입시기 : 2001. 9. 10

- 구입가격 : 5천만원

- 현재가격 : 4천6십만원(2019.12.31.기준 공시지가)

- 구입목적 : 배우자가 제천시 세명대학교 간호학과 교수로 재직하여 주중에 거주할 목적으로 구입하여 현재까지 거주

