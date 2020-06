홍남기 "車 부품 협력업체에 2조원+α 금융지원"(상보)

"7월부터 기간산업 협력업체 5조 운영자금 대출"

[아시아경제 이광호 기자]홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관은 19일 "중·저신용도의 취약 협력업체 대승으로 보증·대출·만기연장을 통해 2조원+α 규모 금융지원을 추진한다"고 말했다.

홍 부총리는 이날 정부서울청사에서 열린 제7차 비상경제 중앙대책본부(경제중대본) 회의를 주재하고 "5차 경제중대본에서 발표한 자동차 부품산업 지원조치(상생특별조증 5000억원)에 이은 추가조치"라며 이같이 밝혔다.

홍 부총리는 "보증과 관련해 국가·지방자치단체·완성차 기업이 힘을 모아 2700억원 규모의 특별보증 프로그램을 신설하고, 미래차 등에 대해서도 300억원 '프로젝트 공동보증 제도'를 운영할 계획"이라고 강조했다.

이어 "대출과 관련해서도 3500억원 규모 동반성장펀드 프로그램, 해외 현지법인의 해외자산담보 대출, 1차 협력업체에 대한 완성차 업체 매출채권 담보부 대출 3000억원, 산업은행의 '힘내라 대한민국' 특별자금을 활용한 신용도 무관 1조원 지원 등을 추진할 것"이라고 설명했다.

아울러 "정책금융기관과 신한·우리·국민·농협·하나은행 등 5대 시중은행의 참여를 통해 중견 협력업체까지도 기존 대출·보증의 만기를 최대 1년 일괄 연장하겠다"고 덧붙였다.

홍 부총리는 또 "기간산업 협력업체를 대상으로 7월부터 총 5조원 규모의 운영자금 대출을 공급할 계획"이라고 언급했다.

정부가 175조원+α 규모의 민생금융 안정패키지를 마련해 유동성 등을 공급하고 있으나, 협력업체들은 신용도가 낮아 금융 접근에 제약이 크자 협력업체에 특화된 자금지원 프로그램을 구체화한 것이다.

홍 부총리는 "이 프로그램은 기간산업안정기금 1조원 출자를 통해 설립된 특수목적기구(SPV)가 시중 은행의 협력업체 대출채권을 매입·유동화(P-CLO 발행)하는 방식"이라고 부연했다.

그러면서 "자금난을 겪는 협력업체 운영자금 지원 대출이고, 특히 대출한도 외 추가 대출한도 부여 방식이어서 실질적인 도움이 될 것으로 기대한다"고 말했다.

홍 부총리는 기업인 이동 및 수출물류 원활화 추진방안으로 "인적 이동 측면에서 기업인 이동지원을 위해 한중간 도입한 소위 신속통로제도 즉 입국특례제도를 베트남·싱가포르·아랍에미리트(UAE) 등으로 확대할 것"이라며 "전파 위험이 낮은 국가에 단기 출장 후 귀국시 자가격리 면제 적용도 추진하겠다"고 피력했다.

