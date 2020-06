[아시아경제 강나훔 기자] 미국 정부 전세기를 타고 입국한 주한미군 병사 1명이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진 판정을 받았다.

주한미군사령부는 18일 "이달 15일 오산 공군기지에 도착한 병사 1명이 코로나19 검사에서 양성 판정을 받았다"고 밝혔다.

이 병사는 지난 15일 오산 공군기지에 도착한 뒤 검체 채취 후 격리시설에 머물러왔다. 이날 양성 판정을 받은 이 병사는 오산 기지 안 코로나19 환자용 시설로 이송됐다.

주한미군은 확진자가 이용한 전세기를 타고 입국한 인원 전원을 격리했다. 주한미군 누적 확진자는 추가 확진자 1명을 포함해 총 35명이다.

주한미군 관계자는 "어떠한 위협으로부터도 대한민국을 지키기 위해 견고한 연합방위태세를 유지 중"이라며 "코로나19 예방조치도 철저히 이뤄지고 있다"고 말했다.

