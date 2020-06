정세균 국무총리를 비롯한 노사정 대표자들이 18일 서울 종로구 총리공관에서 열린 '제2차 노사정 대표자 회의'에 참석해 건배하고 있다. 왼쪽부터 이재갑 고용노동부 장관, 홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관, 손경식 한국경영자총협회 회장, 정세균 국무총리, 김동명 한국노총 위원장, 김명환 민주노총 위원장, 문성현 경제사회노동위원회 위원장, 박용만 대한상공회의소 회장./강진형 기자aymsdream@

