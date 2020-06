정부 R&D과제 성공기업, 금융지원 강화된다

기보-KEIT,‘산업기술 R&D 성공과제 사업화지원 업무협약’체결

[아시아경제 김희윤 기자] 기술보증기금은 한국산업기술평가관리원(KEIT)과 산업기술 R&D 성공과제의 사업화 지원을 위한 업무협약을 체결했다고 18일 밝혔다.

기보는 정부 R&D 연구관리 전문기관 KEIT와 금융지원체계 구축을 통해 R&D과제 성공기업의 금융지원을 강화하고 평가시스템 공유를 위해 이번 협약을 체결했다. 협약에 따라 KEIT는 정부 R&D과제 성공기업을 기보에 추천하고, 기보는 추천기업에 R&D 사업화보증을 지원한다.

기보는 스마트평가시스템(KIBOT), 특허자동평가시스템(KPAS) 등을 활용해 평가를 신속하게 진행하고, 보증비율, 보증료 등을 우대할 예정이다. 또한 R&D 수행기업 정보 공유 플랫폼 구축을 통해 정부와 기보의 지원 정보를 상호 공유하고, R&D 관련 특허 기술거래 가능성 및 가치평가를 위해 특허평가시스템(KPAS) 공동활용 방안도 마련할 계획이다.

정윤모 기보 이사장은 “KEIT와의 협약을 계기로 유망스타트업을 조기에 발굴하고 보다 신속한 R&D금융을 지원할 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.

