[아시아경제 구은모 기자] 에쓰씨엔지니어링 에쓰씨엔지니어링 023960 | 코스피 증권정보 현재가 1,370 전일대비 30 등락률 +2.24% 거래량 23,323 전일가 1,340 2020.06.18 10:32 장중(20분지연) close 은 금호피앤비화학으로부터 89억8700만원 규모의 공정개선공사를 수주했다고 18일 공시했다. 계약금액은 지난해 연결 기준 매출액의 3.7% 규모이며, 계약기간은 2021년 8월31일까지다.

