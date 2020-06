[아시아경제 이창환 기자] 인도의 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 일일 사망자가 5배 이상으로 증가했다.

17일 인도 보건당국은 코로나19 누적 사망자가 1만1900여 명으로 하루 사이 약 2000명 늘어났다고 밝혔다.

최근 인도의 코로나19 일일 사망자는 300~400명 사이였는데 이날 급증했다.

인도 언론은 지난 3월과 4월 인도 전역에서 누락됐던 1300여 명의 사망자 숫자가 이날 집계에 포함됐기 때문에 숫자가 급증했다고 보고 있다.

이날 인도의 신규 코로나19 확진자는 1만974명 늘어 총 35만4065명에 달했다.

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr