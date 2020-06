진안군, 폭염 종합대책 ‘마련’

오는 9월 30일까지 폭염 대책 기간

[아시아경제 호남취재본부 김태인 기자] 전북 진안군이 낮 최고기온이 30℃를 넘나드는 더위가 시작된 가운데 올 여름 폭염으로부터 군민의 안전을 지키기 위한 종합대책을 마련했다고 17일 밝혔다.

군에 따르면 오는 9월 30일까지 폭염 대책 기간으로 정하고 상황 관리반과 건강관리 지원반으로 구성된 합동 TF팀을 운영 중이다.

폭염 특보 시 탄력적으로 운영되는 합동 TF팀은 폭염과 관련한 종합대책 추진과 취약계층 관리, 국민 행동요령 홍보, 온열 질환자 감시 등 다양한 역할과 지원을 담당하게 된다.

특히 올 여름은 ‘코로나19’ 확산 우려로 경로당과 마을회관 등 207개소 무더위 쉼터를 운영하지 못함에 따라 대안을 마련 중이다.

또한 폭염에 취약한 계층에 대한 집중 관리와 홍보물품 지원, 재난도우미 활용 비상연락망 구축 등도 전개할 계획이다.

전춘성 진안군수는 “'코로나19'에 철저히 대비하면서 폭염 대책도 빈틈없이 추진할 방침”이라며 “군민들도 폭염 시에는 가급적 외출을 삼가며 개인 관리에 철저를 기해 줄 것”을 당부했다.

