박정원-이동걸 만나 "신속히 자구계획 이행할 것"

박 회장, 최근 이 회장과 면담 진행 "에너지 중심 기업으로 가겠다" 뜻 밝혀

[아시아경제 조강욱 기자] 박정원 두산그룹 회장이 이동걸 산업은행 회장을 만나 "신속하게 자구계획을 이행하겠다"고 말했다.

산업은행은 17일 '주요 이슈 온라인 브리핑'을 진행한 자리에서 박 회장과 이 회장이 최근 만났다는 사실을 소개했다.

최대현 산은 부행장은 "양사 회장의 면담은 여러차례 두산 측에서 요청해 진행된 것"이라며 "거래 약정이 종결돼서 일반적인 미팅을 한 것일 뿐"이라고 설명했다.

최 부행장은 "이 자리에서 (박 회장이) 신속하게 자구계획을 이행하겠다는 뜻을 밝혔다"면서 "또 에너지 중심 기업으로 가겠다고 말했다"고 전했다.

두산그룹의 자산 매각은 충분한 시간을 갖고 두산 측이 자율적으로 진행될 수 있도록 하겠다고 설명했다. 기간을 정해놓게 되면 시간에 쫓기게 되는데 이 때문에 서두르다보면 헐값에 팔아야 하는 상황이 발생할 수 있기 때문이다.

매각 대상과 관련해 최 부행장은 “신규 투입자금이 3조원임을 감안하면 어느 정도일지 가늠이 될 것”이라고 답했다.

시장에선 두산솔루스(약 8500억원)·두산타워(약 8000억원)·모트롤BG(약 5000억원)·두산메카텍(약 3000억원)·클럽모우 골프장(1000억원대) 등이 매물로 나올 것이란 전망이 나온다.

두산중공업의 기업 구조 및 사업부 개편에 대해선 지켜보겠다는 입장이다.

최 부행장은 "두산중공업은 9월 말까지 외부 컨설팅업체의 검증을 통해 사업구조 개편을 하기로 했다"면서 "자산매각 등 재무구조 개선이 계획대로 진행된다면 조기 정상화가 가능할 것"이라고 설명했다.

조강욱 기자 jomarok@asiae.co.kr