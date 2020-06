통합당 "9·19 합의 북한이 확고하게 파기…정부는 '동어반복'만"

[아시아경제 이지은 기자] 미래통합당은 9·19 합의를 북한이 파기했다며 "정부는 강력 대응하겠다는 동어반복만 하고 있다"고 비판했다.

김은혜 통합당 대변인은 17일 논평을 통해 "북한이 우리 국민의 세금으로 지은 남북공동연락소를 한순간에 잿더미로 만들더니 오늘은 문 대통령을 향해, 전에 들어보지 못한 모욕적인 발언으로 기록 갈아치우듯 저격의 수위를 높이고 있다"며 이같이 말했다.

김 대변인은 "연평도 포격이 떠오르는 서해 포병부대 증강과 94년 한반도 전쟁위기설을 부른 서울 불바다발언까지 더하며 더한 강도의 무력 도발을 암시했다"며 "6.15 대통령 언급에서 나온 흔들림 없는 확고한 원칙인 4.27 판문점 선언, 9.19 남북 군사 합의는 이미 북한에 의해 확고하게 파기됐다"고 말했다.

그는 "북한의 위협은 이제 현실"이라며 "이대로 가다간 국민의 피해, 국가 안보의 파탄은 물론이고 나아가 침묵의 정부를 국민은 신뢰하지 않게 될 것"이라고 지적했다.

김 대변인은 "국민을 대신해 묻는다. 우리를 공격하겠다는 적에게 맞설 용기와 의지가 있는가. 우리 국민을 보호할 특단의 예방조치는 무엇인가. 물리적 타격에 군사적 대응을 할 자세와 대비태세는 갖춰져 있는가"라며 "북은 말보다 행동을 앞세우고 있는데 우리는 당하고도 손을 내밀 준비를 하고 있다"고 비판했다.

