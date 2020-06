무신사 스탠다드, 냉감 기능성 의류 ‘쿨탠다드’ 기획전

[아시아경제 조유진 기자] 무신사가 전개하는 모던 베이식 캐주얼 웨어 브랜드 무신사 스탠다드가 본격적인 여름 시장을 겨냥해 냉감 기능성 상품을 한눈에 볼 수 있는 ‘쿨탠다드 컬렉션’ 기획전을 오는 30일까지 운영한다.

무신사 스탠다드가 올해 첫 출시한 쿨탠다드 시리즈는 무더위에도 쾌적한 착용감을 자랑하는 라인으로 구성됐다. 언더셔츠, 캐미솔 등 언더웨어 상품군 뿐만 아니라 단독 일상복으로 입기 좋은 크루넥 티셔츠와 피케 폴로 셔츠 등까지 핏별로 다양하게 출시해 구매 선택의 폭을 늘린 것이 강점이다.

쿨탠다드 시리즈는 국내 대표 섬유 기업인 효성의 기능성 원사 아스킨과 에어로쿨을 적용해 통기성이 뛰어나다. 피부와 닿았을 때 시원한 감촉이 느껴지는 접촉 냉감 기능과 땀을 빠르게 흡수하고 건조시키는 흡한속건, 자외선 차단 기능까지 갖춰 한여름에도 편안하게 입을 수 있다.

이번 기획전에서는 고기능성 쿨탠다드 시리즈부터 집에서나 밖에서도 편하게 입을 수 있는 원마일웨어, 일상 캐주얼룩으로 활용 가능한 폴로 피케 셔츠, 슬랙스, 데님 팬츠와 레깅스 등 스포츠웨어까지 다양한 냉감 웨어를 만날 수 있다. 자세한 사항은 무신사 스토어에서 확인 가능하다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr