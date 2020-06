왁, 데이즈데이즈 골프 리조트웨어 콜라보

[아시아경제 조유진 기자] 코오롱인더스트리FnC부문(이하 코오롱FnC)이 전개하는 컨템포러리 퍼포먼스 골프웨어 왁이 스윔·리조트 웨어 브랜드 데이즈데이즈와 새로운 골프 리조트웨어 컬렉션을 선보인다.

이번 컬렉션은 1950년대부터 70년대까지 상류층의 호화로운 바캉스 문화를 자연스럽게 담아낸 미국 포토그래퍼 슬림 애런스 사진에서 영감을 받아 매력 넘치는 바캉스 풍경을 70년대 감성이 녹아든 레트로 무드로 표현해냈다.

골프웨어 뿐만 아니라 로브, 원피스, 수영복, 버킷햇 등 골프 여행에서 활용할 수 있는 다양한 아이템들을 새롭게 선보인다. 레몬 옐로우, 라임그린, 아쿠아 블루, 애쉬드 오렌지 등 기존 골프 웨어에서 볼 수 없었던 컬러를 적용해 생동감을 더했다.

특히 화사한 플로럴 패턴, 컬러풀한 체크와 폴카 도트(일반적인 크기의 물방울 무늬), 하이웨이스트 핏 등 감각적인 디자인을 적용해 웨어러블한 골프·리조트 웨어를 선보인다.

코오롱FnC 골프사업부 관계자는 “이번 콜라보는 골프를 즐기는 젊은 고객들이 필드에서뿐만 아니라 휴가지에서도 감각적인 스타일링을 완성할 수 있도록 집중했다”고 밝혔다.

한편, 이번 콜라보 스토리와 제품 정보는 WAAC 공식 홈페이지 코오롱몰과 더 카트 골프에서 확인 할 수 있으며, 전국 오프라인 매장에서 만나볼 수 있다. 오는 24일까지 코오롱몰과 더 카트 골프에서는 컬래버레이션 제품 예약 구매 시 15% 할인된다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr