[클릭 e종목] "셀트리온, 하반기에도 韓증시 주도주로 등극할 것"

[아시아경제 이민우 기자] 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 293,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 274,000 2020.06.17 07:56 장시작전(20분지연) close 이 하반기에도 국내 증시 주도주로 등극할 것이라는 전망이 나온다. 일본 다케다제약의 아시아 태평양 지역 사업부문을 인수하며 글로벌 종합제약사로 도약, 업계 내 영향력을 키울 것이라는 이유에서다.

17일 SK증권은 셀트리온에 대해 투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가를 37만원으로 48% 상향했다. 지난 11일 발표한 3324억원 규모의 일본 다케다제약 아태지역 내 의약품 사업부문 인수가 핵심 근거다.

셀트리온은 이번 인수로 다케다제약 아태지역 의약품사업부의 전문의약품 브랜드 12개와 일반의약품 브랜드 6개의 특허, 상표, 허가, 판매영업권 및 재고자산 등 전체 권리를 확보했다. 판매 지역은 국내를 포함해 대만, 태국, 홍콩, 마카오, 필리핀, 싱가폴, 말레이시아, 호주 총 9개국이다. 전문의약품에는 당뇨병 치료제 네시나, 액토스와 고혈압 치료제 이달비 등이 포함돼 있다. 일반의약품에는 감기약 화이투벤, 구내염치료제 알보칠 등 유명 제품들이 포진해 있다.

이에 따라 글로벌 종합제약사로 도약하기 위한 발판이 마련됐다는 평이 나온다. 지난해 이미 미국에 5개 제품을 출시하는 등 회사 차원에서 내세운 화학의약품 사업 강화 전략이 탄력을 받을 전망이다. 이번 인수가 마무리되면 연간 매출 1600억원, 영업이익 320억원이 추가로 유입될 예정이다. 내년부터 이 같은 실적이 본격적으로 반영될 것으로 보인다.

이달미 SK증권 연구원은 "하반기까지 이어지는 양호한 실적성장세와 공매도 금지, 코로나 19 치료제 개발 등은 하반기 주가 상승에도 긍정적인 모멘텀으로 작용할 것"이라고 설명했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr