[전문]'남북연락사무소' 폭파 관련 靑 긴급 NSC상임위 브리핑…"강력 대응"

청와대는 16일 정의용 국가안보실장 주재로 남북공동연락사무소 폭파 관련 국가안전보장회의(NSC) 상임위원회를 긴급 소집하고 "강력히 대응하겠다"고 엄중 경고했다.

김 NSC 사무처장(국가안보실 1차장)은 이날 오후 6시30분 춘추관에서 브리핑을 갖고 "북측이 남북공동연락사무소 건물을 일방적으로 폭파한 것에 대해 강력한 유감을 표명한다"며 이같이 밝혔다. 김 사무처장은 그러나 이번 사태와 관련해 추가 질의는 받지 않았다.

앞서 청와대는 이날 오후 5시5분부터 NSC 회의를 열었다.

아래는 김 사무처장 브리핑 전문.

[남북공동연락사무소 폭파 관련 NSC 상임위 긴급회의 결과 브리핑]

정부는 오늘 북측이 2018년「판문점선언」에 의해 개설한 남북공동연락사무소 건물을 일방적으로 폭파한 것에 대해 강력한 유감을 표명함.

북측의 남북공동연락사무소 파괴는 남북관계의 발전과 한반도 평화 정착을 바라는 모든 이들의 기대를 저버린 행위임.

정부는 이로 인해 발생하는 모든 사태의 책임이 전적으로 북측에 있음을 분명히 함.

북측이 상황을 계속 악화시키는 조치를 취할 경우, 우리는 그에 강력히 대응할 것임을 엄중히 경고함.

2020.6.16

NSC 사무처장

