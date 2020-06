주택가에서 절단된 고양이 발 여러개 발견...경찰 수사

[아시아경제 민준영 인턴기자] 도심 주택가에서 절단된 새끼 고양이 발이 여러 개 발견돼 경찰이 수사에 나섰다.

경남 마산중부경찰서는 경남 창원시 마산합포구 교방동의 한 주택가에서 잘린 고양이 발을 누군가 던져 놓았다는 신고를 받고 수사를 벌이고 있다고 16일 밝혔다.

경찰에 따르면 신고자는 평소 길고양이에게 먹이를 주던 사람으로, 지난 13일 오전 5시께 자신의 집 입구에 둔 고양이 밥그릇 근처에서 잘린 새끼고양이 앞다리 1개를 발견했다.

다음날 오후 5시18분께 신고자는 입구 근처 또 다른 곳에서 같은 새끼고양이의 것으로 추정되는 뒷다리 1개를 찾았다.

또 다른 주택에서도 고양이 다리가 1개 발견됐으나 이 다리는 최초로 발견한 주민이 쓰레기통에 버려 찾지 못한 것으로 전해졌다.

경찰은 사람이 도구를 이용해 고양이 발을 절단한 것으로 보고 폐쇄회로(CC)TV 등을 통해 용의자를 추적하고 있다.

