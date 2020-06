국회 업무보고 통해 밝혀

김연철 통일부 장관은 16일 "경찰관직무집행법 등 현행법을 엄정히 집행해 대북전단 살포 차단 총력을 다하겠다"고 말했다.

김 장관은 이날 국회 외교통일위원회 전체회의에 출석, 업무보고를 통해 "정부는 대북전단 및 물품 등 살포 중단 입장을 일관되게 견지하고 있다"면서 이같이 말했다.

김 장관은 "최근 북한은 민간단체의 대북전단 및 물품 등 살포에 민감하게 반응하고 있다"면서 "정부는 대북전단·물품 등 살포가 남북간 긴장 및 접경지역 피해를 초래하는 행위로 중단되어야 한다는 입장에 따라 엄정 대응할 것"이라고 거듭 강조했다.

김동표 기자 letmein@asiae.co.kr