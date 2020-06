읍·면·동 주민자치센터 강좌도 '카톡'으로 수강 신청

행안부-카카오, 디지털 정부혁신을 위한 업무협약 체결



[아시아경제 조인경 기자] 읍·면·동 주민자치센터가 운영하는 다양한 교육강좌를 수강하려는 국민은 앞으로 카카오톡으로도 신청할 수 있게 된다.

행정안전부와 카카오는 17일 오후 경기 성남시에 있는 카카오 판교사옥에서 '디지털 정부혁신을 위한 업무협약'을 체결한다고 밝혔다.

지금은 주민자치센터의 교양?전문강좌를 수강하거나 구청의 강당이나 회의실 등 공공시설을 이용하려면 지자체 홈페이지나 체육시설, 교육·강좌, 회의실, 연구·실험장비 등 전국의 공공개방자원을 검색하고 예약할 수 있는 '공유누리'에 접속해 신청해야 한다.

하지만 앞으로는 정부가 먼저 오픈API를 개발하고 카카오가 카카오톡 등의 서비스와 이를 연계하면, 국민들이 카카오 앱으로도 강좌수강이나 시설이용을 할 수 있게 된다.

같은 방식으로 국민이 정책 아이디어를 제안하거나 주민등록등본 등 전자증명서 신청·발급, 세금?과태료 등을 고지받아 납부하는 것 등도 가능해진다.

또 카카오가 가진 인공지능·인증 관련 기술력과 사용자 경험에 기반한 디지털 서비스 역량이 활용되면, 공공서비스를 이용하는 국민의 편의성이 높아질 전망이다.

행안부는 민관협업으로 디지털 정부혁신을 추진하기 위해 여러 기업과 업무협약을 추진중이다. 특히 사회관계망(SNS) 서비스나 인공지능(AI) 비서?스피커, 사물인터넷(IoT) 서비스 등은 이미 많은 국민이 이용하고 있고, 이들과 공공서비스가 연계될 때 큰 효과를 낼 것으로 기대된다.

진영 행안부 장관은 "공적마스크 재고 알림, 긴급재난지원금 지급 등 이번 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 대응 과정에서 민관이 협력하면 정부가 국민들께 더 나은 서비스를 제공할 수 있다는 것을 확인했다"며 "앞으로도 디지털 정부혁신을 추진하면서 정부가 공공서비스를 개방함으로써 민간과 협력을 더욱 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr