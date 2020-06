한화家 막내 김동선, 사모펀드 운용사 스카이레이크 입사

[아시아경제 박소연 기자] 김승연 한화그룹 회장의 3남 김동선씨(31)가 스카이레이크인베스트먼트에 입사했다. 스카이레이크는 삼성전자 사장, 정보통신부 장관을 역임한 진대제 회장이 이끄는 국내 1세대 사모펀드(PEF) 운용사다.

15일 투자은행(IB) 업계에 따르면 김동선 전 한화건설 팀장은 지난 3월 승마선수 활동을 은퇴한 이후 지난 4월 스카이레이크에 입사했다.

스카이레이크는 진대제 전 정보통신부 장관이 2006년 설립했다. 진 회장은 삼성전자 사장 등을 지낸 정보통신기술(ICT) 전문가로, ICT 및 제조업체를 중심으로 기술 분야 바이아웃(경영권 인수) 투자를 전문으로 하는 PEF 운용사를 키워냈다는 평가를 받고 있다.

재계 한 관계자는 "김동선씨가 이쪽 분야에 관심이 많아 여러 군데를 트라이했던 것으로 안다"고 말했다. 회사 경영에 있어 인수합병(M&A), 신기술 투자, 기업가치 제고(밸류업) 등이 더욱 중요해진 만큼 경영 전반에 대한 경험을 쌓기로 한 것으로 해석된다.

