우리은행, ‘리그오브레전드 챔피언스 코리아’ 개막 이벤트

[아시아경제 김효진 기자] 우리은행은 '2020 우리은행 리그오브레전드 챔피언스 코리아(이하 LCK서머)' 개막을 기념해 다양한 경품 행사를 진행한다고 16일 밝혔다.

우리은행은 지난해 라이엇게임즈와 LCK 후원 계약을 체결하고 e스포츠를 활용한 유스(Youth)마케팅을 진행하고 있다. LCK서머는 오는 17일부터 약 3개월간 10개 프로팀 리그로 진행되며, 우승팀에게 상금 1억원이 수여된다.

우리은행은 오는 22일까지 공식 SNS 채널(유튜브ㆍ페이스북ㆍ인스타그램)에 게재되는 'LCK-우리은행 특별영상'을 보고, 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 극복 응원메시지 및 친구 공유 등 이벤트에 참여하는 고객 중 50명을 추첨해 리그오브레전드 피규어를 증정한다.

또 우리은행 지점이나 우리카드 홈페이지에서 LCK 우리체크카드를 발급받고 5000원 이상 사용하는 고객 선착순 1000명에게 '정복자 바루스' 등 인기 챔피언 스킨세트 4종 중 1종을 무작위로 증정한다.

