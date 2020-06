속보[아시아경제 김수완 기자] 세계 각국의 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자가 800만명을 훌쩍 넘어섰다.

16일 월드오미터 집계에 따르면 이 시간 확진자는 8090만326명에 달하고 있다. 사망자는 43만8001명이다.

확진사례 중 미국이 가장 많은 218만986명이며, 브라질은 하루 2만명 넘게 신규 확진자가 추가되면서 누적 확진자는 88만8271명에 달하고 있다. 뒤이어 러시아 53만7210명, 인도 34만3026명 등의 순이다.

국내에서는 서울과 경기도를 중심으로 여전히 확진자가 꾸준히 발생하고 있으며 경남에서도 4명이 추가로 발생한 것으로 보고되는 등 여전히 불안한 상황이 지속되고 있다.

