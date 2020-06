캠코, 언택트 연수로 카자흐스탄 정부와 협력 확대

EBRD와 함께 부실채권 정리·기업구조조정 등

캠코 노하우 전수

[아시아경제 기하영 기자]한국자산관리공사(캠코)는 15일부터 4일간 카자흐스탄 재무부, 금융시장규제개발청과 부실채권정리기금(FPL) 소속 임직원을 대상으로 '부실채권 정리와 기업구조조정, 가계 재기지원 역량 강화를 위한 양방향 온라인 연수'를 실시한다고 밝혔다.

이번 연수에서는 유럽부흥개발은행(EBRD)내 조성된 한국신탁기금을 활용해 ▲부실채권 정리를 위한 법제도 ▲기업 구조조정 및 개인신용회복 지원 ▲국·공유재산 개발과 온비드 성공 사례 등 캠코의 핵심역량이 담긴 다양한 경험과 사례를 전수하고 공유할 예정이다.

원래 캠코 측이 카자흐스탄 현지를 방문해 연수를 진행하려 했으나 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 방지를 위해 화상 토론 방식으로 바뀌었다.

캠코는 2001년부터 중국, 태국 등 15개국 33개 기관에 부실채권 정리와 국유재산 관리·개발 경험 등을 전수하고 있다.

문성유 캠코 사장은 "앞으로도 카자흐스탄, 우즈베키스탄 등 중앙아시아 국가들과 언택트 교류·협력을 확대해, 정부의 신북방정책 실현을 지원하고 포스트 코로나 시대 국제협력과 금융한류를 선도해 가겠다"고 말했다.

