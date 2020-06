홍남기 "과도한 유동성, 부동산시장 유입 경계…모니터링하라"

[아시아경제 이광호 기자]홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관은 15일 "과도한 시중 유동성, 특히 이들 유동성의 부동산시장으로의 유입을 경계하는 지적도 있다"며 "금융·자산시장 상황을 면밀히 모니터링하라"고 지시했다.

홍 부총리는 이날 정부세종청사에서 열린 확대간부회의를 주재하고 "최근 초저금리 상황을 감안해 시중 유동성이 수익형(BTO)·임대형(BTL) 등을 활용한 괜찮은 민자사업들로 흡수될 수 있는 방안이 있는지 검토하라"며 이같이 말했다.

홍 부총리는 이어 "3차 추가경정예산(추경)안 국회 심의와 다음달 세제 개편안, 8월 내년도 예산안 제출 등 굵직한 정책 일정들이 차질없이 진행될 수 있도록 하라"며 "이 과정에서 쟁점이 될 수 있는 국가채무, 재정적자, 재정준칙 등 주요 재정 이슈에 대해서도 꼼꼼한 사전준비와 대응을 해달라"고 주문했다.

홍 부총리는 "이제까지 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 피해 최소화 및 위기 극복을 위한 대책 마련에 상대적으로 집중했다면, 이제부터는 이미 발표한 대책의 확실한 현장 실행이 중요하다"며 "타이밍을 놓치지 않고 실행해야 한다"고 강조했다.

그러면서 "현장방문 행보를 본격적으로 확대하겠다"며 "관련 일정 등을 준비하라"고 덧붙였다.

홍 부총리는 또 "7월 발표 예정인 한국판 뉴딜 종합계획과 경제산업 분야 포스트 코로나 대응 방안 등을 이달 말까지 마무리하라"고 언급했다.

한편 홍 부총리는 코로나19 대응 과정에서 수고한 사무관 16명·주무관 4명 등 총 20명의 기재부 직원들에 대해 '기여인정 서한(Letter of Recognition)'을 수여했다.

