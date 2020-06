부산교육청, 1004클럽 여성위생용품 1000장 선물받아

700만원 상당 생리대 저소득층 여학생 100명에 10장씩 지원키로

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산시교육청은 15일 오후 3시 교육국장실에서 1004클럽 나눔공동체로부터 700만원 상당의 여성위생용품 1000장을 전달받았다.

이날 전달식은 전영근 부산시교육청 교육국장, 양승수 1004클럽 나눔공동체 총재, 김영숙 부산지회장 등이 참석한 가운데 열렸다.

시 교육청은 이 기부 물품을 저소득층 여학생 100명에게 10장씩 지원할 예정이다.

1004클럽 나눔공동체는 ‘기부와 나눔, 봉사’를 실천하는 비영리 봉사단체로 지난 2015년부터 저소득층 학생들을 위한 여성위생용품 기부사업을 펼치고 있다.

전영근 교육국장은 “경제적으로 어려운 환경에 놓인 학생들을 위해 교육 기부에 동참해 주신 1004클럽에 감사드린다”며 “우리 교육청은 1004클럽의 따뜻한 마음을 학생들에게 전해 어려운 환경에서도 자신의 꿈을 키울 수 있도록 보살피겠다”고 말했다.

