LG화학 인도 가스누출사고 지원단, 출국 제한조치로 3주째 발 묶여

[아시아경제 김지희 기자] LG화학의 인도 가스누출 사고수습 현장지원단이 현지 주 정부의 출국 제한 조치로 3주째 귀국길에 오르지 못하고 있다.

15일 업계에 따르면 지난달 26일 인도 남부 안드라프라데시주 비사카파트남에서 출국하려다 주 경찰에 의해 제지당한 LG화학 현장지원단이 3주가 지나도록 출국하지 못하고 있다.

앞서 지난달 7일 LG화학은 인도법인인 LG폴리머스 공장에서 스티렌 가스 누출 사고가 발생하자 같은 달 13일 현장지원단을 보냈다. 노국래 석유화학사업본부장이 이끄는 지원단 8명은 피해 주민, 정부 관계자 등과 면담하며 사고 수습 및 대책 마련에 나섰다.

이후 지원단은 현지 법원 명령으로 공장 출입이 일부 제한되고 주민 지원 체계도 어느 정도 갖춰지자 출국키로 결정했다. 하지만 지난달 26일 주 경찰의 제지로 지원단은 출국에 성공하지 못했다. 경찰과 주 정부는 출국 제한에 대해 구체적인 이유를 제시하지 않은 것으로 알려졌다.

주인도 한국대사관은 현지에 직원을 파견해 주 정부와 접촉 중이다. 외교·내무부 등 연방 정부에도 사태 해결을 요청했으나 주 정부가 완강한 입장을 고수하고 있는 것으로 전해졌다. LG화학 측도 다양한 채널을 총동원해 지원단의 귀국 방안을 모색 중인 것으로 알려졌다.

한편 이번 사고로 인해 LG폴리머스 공장 인근 주민 12명이 목숨을 잃었으며 주민 580여명이 입원 치료를 받았다.

