사회적 약자 국선 변호사 법률 자문 가능해져…

지난 4월 전북 전주 학교폭력 피해 학생 도움의 손길

[아시아경제 호남취재본부 이건주 기자] 지난 4월 전북 전주시 완산구 한 아파트 단지 놀이터에서 발생한 학교폭력 사건과 관련 피해 학생이 법률전문가인 변호사의 도움을 받을 수 있게 됐다.

전북 교육행정심판위원회는 지난 12일 피해 학생의 친형이 신청한 국선대리인 선임 신청이 허가됐다고 15일 밝혔다.

행정심판 국선대리인 제도는 대리인 선임 비용 부담과 법률 지식 부족으로 행정심판제도를 이용키 어려운 경제·사회적 약자를 대상으로 교육행정심판위원회가 변호사 선임을 지원하는 제도로 작년 도입됐다.

지원대상은 국민기초생활 보장법에 따른 수급자, 한부모가족지원법에 따른 지원대상자, 기초연금법에 따른 수급자 등의 보호 대상이다.

행정심판위원회 관계자는 “경제적 약자인 피해 학생의 권리 구제와 법률 복지 사각지대 해소를 위해 국선대리인 제도가 적극적으로 활용되기를 바란다”고 말했다.

