[아시아경제 김지희 기자] 국회가 15일 오후 6시 본회의에서 전체 18개 상임위원회 중 6개 상임위원회 위원장 선출을 위한 표결에 들어간다.

국회 사무처는 이날 오후 4시께 6개 상임위원장 선출의 건을 안건으로 공고했다. 표결 대상에 오를 상임위는 법제사법위, 기획재정위, 산업통상자원중소벤처기업위, 외교통일위, 보건복지위, 국방위 등이다.

더불어민주당과 미래통합당은 이날 오후까지도 법사위원장을 놓고 대치를 이어가고 있다. 이런 상황에서 박병석 국회의장이 민주당 몫 일부 상임위원장만 우선 선출키로 결단한 것이다. 이에 따라 통합당 측의 강력한 반발이 예상된다.

