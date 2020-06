경남도, ‘스마트 안전관리체계 구축 토론회’ 개최

김경수 도지사 “안전관리체계 정부와 지방정부 새로운 접근 필요”

[아시아경제 영남취재본부 황최현주 기자] 경남도는 새로운 재난환경에 대응할 대응체계를 구축하기 위한 ‘스마트 안전관리체계 구축 토론회’를 도청 소회의실에서 개최했다고 15일 밝혔다.

김경수 경남지사가 주재한 이번 회의에는 류희인 전 행안부 재난안전본부장과 이종설 국립재난안전연구실장, 한우석 국토연구원 방재연구센터장 등 재난 관련 기관 및 학계 전문가들이 참여한 가운데 진행됐다.

도는 첨단 ICT, 빅데이터 등 스마트 기술을 활용한 사업들을 발굴해 추진해오고 있다. 전국 최초로 전 시군에 방범용 ‘지능형 CCTV’를 설치해 범죄 사각 지대를 해소하고 시공간의 제약 없이 현실감 높은 안전체험교육이 가능한 ‘VR 재난 안전체험차량’을 제작하기도 했다.

또한 행정정보의 시각화로 정보의 전달력을 높이고, 공간정보 기반의 행정체계로의 전환을 위한 ‘스마트 공간정보 플랫폼 구축 사업’과 디지털 기술을 활용한 최첨단 안전관리 체계 구축을 위한 ‘5G 기반 디지털 트윈 공공선도 사업’도 진행하고 있다.

아울러 블록체인 기반 분산신원증명 플랫폼을 구축해 모바일 도민 카드, 온라인 공공서비스 플랫폼 구축을 위한 ‘분산신원증명 기반 디지털 공공서비스 플랫폼 구축사업’, QR코드를 활용한 ‘경남 형 전자출입명부’를 개발하고 있다.

도는 이번 토론회에서 제시된 좋은 의견들을 바탕으로 장·단기 재난 안전관리의 추진 방향을 설정하는 등 새로운 재난 안전관리 체계를 구축해 나간다는 방침이다.

김 지사는 “코로나를 겪으면서 실감했지만, 도 단위 안전관리체계는 정부와 협업하면서도 지방정부 차원의 새로운 접근이 필요하다”며 “인적 관리만으로는 한계가 분명한 스마트시티, 산단, 팜, 양식 등 다양한 분야의 스마트화와 안전을 어떻게 융합시킬 것인가가 스마트안전관리체계 수립의 관건”이라고 말했다.

영남취재본부 황최현주 기자 hhj2524@asiae.co.kr